Москва, 27 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что правительство России планирует провести проверку и исследовать вопрос расходования средств, изначально направленных н военные нужды.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции», — сказал Мишустин в открывающем сообщении на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

Отмечается, что правительство планирует провести проверки тех ресурсов, которые предназначались на производство вооружений, специальной и военной техники.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры выполнения боевых задач самолетами Су-30М и Су-35С в ночное время в зоне СВО.