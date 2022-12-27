Белград, 27 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Часть международного сообщества способствует своей политикой травле сербов в Косово, сообщил 27 декабря журналистам президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Комментируя запрет косовских властей на въезд в Косово и Метохию патриарху Сербскому Порфирию, который собирался посетить монастырь Печской патриархии, Вучич сказал, что приштинский режим виновен лишь частично.

Он подчеркнул, что не только косовским властям нужно прогнать из края сербов. Не только албанцы из Приштины это делают, но и часть международного сообщества.

Напомним, натовские диппредставители потребовали накануне, 26 декабря, от сербских властей срочно убрать баррикады на севере Косово. Белграду пригрозили применить к сербам силу, если они не уберут баррикады.

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