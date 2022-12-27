Москва, 27 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Слова секретаря совета безопасности Армении Армена Григоряна о якобы принуждении Еревана присоединиться к Союзному государству, являются провокационными и не соответствующими действительности. С таким опровержением выступил 27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию армянскому информационному агентству информационных агентству NEWS. am.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», — заявил Песков.

Ранее Армен Григорян заявил, что Россией на Армению якобы оказывается давление. По его мнению, которое политик высказал в эфире Общественного телевидения Армении, в это давление как раз укладываются и действия Азербайджана, заблокировавшего Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению.

Григорян высказал мнение, что причина кризиса в российско-армянских отношениях как раз и кроется в том, что Россия оказывает давление на Армению из-за вступления в Союзное государство.