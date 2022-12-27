Москва, 27 декабря, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Мобилизационную экономику создавать сейчас смысла никакого нет. Об этом первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов заявил 27 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По словам российского вице-премьера, мобилизационную экономику создавать смысла нет, просто не получится, но в стране достаточно большое количество резервов, чтобы решить те задачи, которые ставил президент.

Ранее первый вице-премьер России заявил, что правительству удалось сохранить управляемость экономикой в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России сообщил, что роста экономики в 3% в 2023 году ожидать не стоит. По словам Андрея Белоусова, прогноз составляет 1% или чуть меньше.

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