Москва, 27 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не будет давать оценку тому, что в Татарстане при переименовании должности президента ввели понятие «раис», а не глава республики. Об этом официальный представитель Кремля заявил 27 декабря журналистам.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов

«А зачем её оценивать? Это — решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением», — сказал Песков.

Напомним, Госсовет Татарстана постановил сохранить должность «президент» для Рустама Минниханова, объяснив это тем, что его на данный пост избирали граждане. Для последующих глав республики был выбран арабский титул «раис», который часто переводят как «вождь», «лидер» или «президент».