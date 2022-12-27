Пекин, 27 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Совместные учения, проведенные российскими и китайскими вооруженными силами в период с 21 по 27 декабря, показали их успешное взаимодействие. Об этом 27 декабря заявил контр-адмирал Ван Юй.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Эти совместные учения стали еще одним успешным примером взаимодействия между китайскими и российскими военно-морскими силами», — цитирует его агентство Xinhua.

Отмечается, что совместные учения включали в себя действия по блокаде и контролю, спасательные операции и противовоздушную оборону.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что военнослужащие Китайской Народной Республики провели патрулирование и учения со стрельбами рядом с островом Тайвань.