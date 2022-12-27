Курск, 27 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Власти Курской области завершили трансформацию администрации региона в правительство. Об этом 27 декабря на оперативном совещании сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«У нас с вами сформировано правительство Курской области, законодательство нашего региона приведено в точное соответствие с федеральным законодательством», ― отметил Старовойт.

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Также глава региона сообщил об утверждении штатного расписания правительства Курской области.

«Александр Чуркин и Оксана Крутько назначены на должности заместителей председателя правительства Курской области. Также в министерство преобразован комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области. Эти сферы будет контролировать Михаил Аксёнов», ― написал Старовойт в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, новый устав, определяющий статус Курской области, устанавливающий систему органов госвласти региона и регулирующий её деятельность и полномочия, облдума региона приняла в июле текущего года.

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Согласно новому уставу, система органов государственной власти Курской области будет состоять из законодательного органа — Курской областной думы, высшего должностного лица — губернатора, высшего исполнительного органа ― правительства Курской области и других органов госвласти.