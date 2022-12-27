Москва, 27 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Уже в январе 2023 года Фонд национального благосостояния может начать пополняться, в том числе в юанях — китайской национальной валюте, заявил 27 декабря российский министр финансов Антон Силуанов в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Глава Минфина пояснил, что всё будет зависеть от ситуации. Так, если в январе «конъюнктура будет складываться благоприятная, сможем уже начинать пополнение ФНБ, в том числе в юанях».

По словам чиновника, из всех валют «дружественных» стран юань «в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке».