Токио, 27 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Власти Японии попросили страховые компании продолжить страховать суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в российских водах, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Отмечается, что в Ассоциацию общего страхования Японии обратились Агентство финансовых услуг и Агентство природных ресурсов и энергетики страны с просьбой страховать суда с сжиженным природным газом, которые в российских водах могут пострадать от военных действий.

По данным издания, власти Японии такой мерой хотят обеспечить транспортировку СПГ с проекта «Сахалин-2».

Как сообщало ИА REGNUM, в минэкономики Японии проясняют ситуацию, связанную с решением ведущих страховых компаний прекратить с 1 января страхование судов в водах России и Украины. Обеспокоенность министерства связывают с возможным негативным воздействием отсутствия страховки на поставки в Японию сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2».