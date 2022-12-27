Москва, 27 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Видеозапись выполнения российскими самолётами Су-30СМ и Су-35С боевых задач в ночное время в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине обнародовало 27 декабря Минобороны России.

Минобороны России Многофункциональный истребитель СУ-30 СМ

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как проводится техническое обслуживание при подготовке самолётов к вылету, взлёт, следование в заданный район, нанесение ударов и возвращение на аэродром базирования.

«Полёты в ночное время требуют особой подготовки. У лётчика должен быть не только хороший вестибулярный аппарат и отличное зрение, но и умение буквально вслепую определять положение самолета в пространстве относительно горизонта. По словам ветеранов авиации, это «шестое чувство» вырабатывается годами и остаётся на всю жизнь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что экипажи российских самолётов каждый день проводят ночное патрулирование, и уточняется, что в ходе одного из боевых вылетов лётчики своевременно обнаружили и уничтожили самолёт киевских боевиков, после чего успешно вернулись на свой аэродром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в МИД РФ отметили активность США по оказанию давления на ряд стран в вопросе передачи Киеву авиатехники, произведенной в СССР и России. В частности, такая работа ведется через посольства США в некоторых странах.