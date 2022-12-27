Москва, 27 декабря, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Решение по возможному возвращению «Союза МС-22» с Международной космической станции будет принято в январе 2023 года. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

«В январе 2023 года на основе выводов рабочих групп комиссия будет принимать организационные решения по дальнейшим действиями наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также по возможному изменению программы полета станции», — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что утечка охлаждения космического корабля произошла 15 декабря из-за механического повреждения обшивки, которое могло быть вызвано попаданием микрометеорита или космического мусора.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что решение о возвращении экипажа космического корабля «Союз МС-22» будет принято в новом 2023-м году.