Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках рабочей поездки встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«<…> Президент России встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко и вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее Владимир Путин допустил, что один из будущих саммитов глав стран СНГ может пройти в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении обсудить с Путиным вопрос Лачинского коридора.