Алма-Ата, Казахстан, 27 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Группа граждан Украины организовала наркобизнес в Казахстане. Создав две нарколаборатории, восемь человек, прибывших в Енбекшиказахский район с территории «незалежной», занимались незаконным производством наркотиков. Все подозреваемые в преступлении задержаны, сообщили 27 декабря в пресс-службе МВД Казахстана.

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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось пресечь деятельность злоумышленников вовремя — они планировали открыть еще одну нарколабораторию. По решению суда их заключили под стражу.

В ходе обысков по месту производства наркотиков было изъято около 30 килограммов наркотического вещества, а также необходимое для его производства оборудование.