Киев, 27 декабря, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 27 декабря во всех украинских регионах, сообщает ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно обнародованным данным, воздушную тревогу объявили после 15:40 мск. Так, в Черкасской, Полтавской и Хмельницкой областях тревогу объявили в 15:42 мск.

В 15:43 мск тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Волынской, Черниговской и Кировоградской областях.

В 15:44 мск воздушная тревога была объявлена в Одесской, Сумской, Тернопольской и Ровненской областях. Затем тревогу объявили в Киеве, Николаевской и Харьковской областях.

Также воздушную тревогу объявили в контролируемой Киевом части Запорожской области.