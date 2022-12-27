Москва, 27 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Спад российской экономики в 2023 году составит до 1%. Об этом 27 декабря заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия-24».

Kremlin.ru Андрей Белоусов

Первый вице-премьер РФ заявил, что роста экономики в 3% в 2023 году ожидать не стоит. По словам Андрея Белоусова, прогноз составляет 1% или чуть меньше.

«Ну где-то минус 1-0%. Потому что у нас был очень хороший первый квартал этого года и начало года. Поэтому на нас еще и эффект базы будет сказываться», — заявил Андрей Белоусов.

Кроме того, правительство Российской Федерации считает, что 2023 год будет более легким для экономики, чем 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что проблемы климата, продовольствия и пандемии остаются в мировой повестке.