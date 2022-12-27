Москва, 27 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. С точки зрения финансов и дефицитного бюджета следующий год для России будет достаточно жёстким. Такой прогноз дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Government.ru Андрей Белоусов

Читайте также: Дефицит бюджета России покроют триллионом рублей из ФНБ

«Для нас следующий год с точки зрения финансов достаточно жёсткий. То есть мы сейчас полагаем дефицитный бюджет на следующий год, понимаем объёмы заимствований», ― сказал в эфире телеканала «Россия-24» Белоусов.

Он также подчеркнул, что всё это согласовано с Банком России.

«Поэтому здесь эта задача, эта финансовая рамка ― она существует и существует в достаточно жёстком формате. Этот жёсткий формат предполагает жёсткую приоритезацию расходов и проектов», ― указал первый вице-премьер.

Ранее по теме: Силуанов заявил о бесперебойном исполнении обязательств по бюджету

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об использовании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Из него будет выделен 1 триллион рублей, который направят на покрытие дефицита бюджета в 2022 году.