София, 27 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. С призывом к министерству иностранных дел Болгарии вызвать посла России в этой стране Элеонору Митрофанову обратилась болгарская партия ГЕРБ, которая в октябре выиграла выборы в парламент республики. Об этом 27 декабря написал лидер партии, бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на своей странице в одной из соцсетей.

A.Savin Элеонора Митрофанова

«Позиция ГЕРБ такова. Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова должна быть вызвана в МИД в связи с делом болгарского гражданина и журналиста Христо Грозева», — отметил он в своём сообщении.

Также Борисов призвал власти страны «решительно отреагировать» на уголовное дело в отношении названного лица и добавил, что они не должны «молча пройти мимо этого дела».

Отметим, 26 декабря МВД России объявило главного расследователя издания Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Христо Грозева в розыск по уголовному делу о распространении фейков о Вооружённых силах (ВС) РФ.