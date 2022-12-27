Кишинёв, 27 декабря, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Власти Молдавии упустили шанс договориться о поставках газа из России по твёрдой цене до $300 за 1 тыс. кубометров. Об этом 27 декабря заявил ТАСС экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Он отметил, что теперь Молдавии придётся покупать голубое топливо через спотовые (краткосрочные) сделки в Европе, где цены в несколько раз выше.

«Сейчас цены на спотовых рынках подскочили, и все, кто пошел по модели четырехлетней давности, угодили в этот капкан, который устроили европейцы. Хотя ряд стран континента избежали этого, «зафиксировав» цены в договорах с «Газпромом», — сказал Додон.

Экс-президент отметил, что Молдавия также могла бы заключить долгосрочный контракт с российской энергетической компанией.

Напомним, Молдавия с декабря передаёт Приднестровью весь газ, получаемый от Газпрома, чтобы иметь возможность импортировать из соседней республики дешёвую электроэнергию. Газ для нужд Молдавии приобретается из внутренних запасов по цене $1100 за 1 тыс. кубометров. Резерв был сделан на два месяца.