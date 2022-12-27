Москва, 27 декабря, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Проблемы климата, продовольствия и пандемии остаются в мировой повестке. Об этом 27 декабря сообщил первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Груша

По словам первого вице-премьера, никто никуда не убирал с повестки дня проблемы климата, продовольствия и пандемии.

Андрей Белоусов «Это всё происходит, это нас тоже касается, мы же часть мировой экономики»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что бизнес из-за антироссийских санкций считает вывод денег из Российской Федерации крайне опасным.