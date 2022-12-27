Черновцы, Украина, 27 декабря, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Бюст великого русского поэта А. С. Пушкина в городе Черновцы в захваченной режимом Киева части Украины демонтирован с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской. Об этом 27 декабря сообщил областной совет на своей странице в одной соцсетей.

Чернівецька обласна рада Отсутствующий бюст А.А. Пушкина.

«С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после демонтажа бюст великому русскому поэту переместят в складское помещение в театре.

Отметим, ранее в Черновцах уже было демонтировано два памятника Пушкину, также памятники великому русскому поэту были демонтированы в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске, которые находятся на захваченной киевским террористическим режимом территории Украины.