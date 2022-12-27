Москва, 27 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Рост зарплат в России идёт довольно медленно, заявил 27 декабря первый вице-премьер страны Андрей Белоусов в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Андрей Белоусов «У нас очень медленно восстанавливается рост реальной заработной платы».

Он пояснил, что «платой за высокую занятость является очень медленный рост реальной заработной платы» — в стране удалось добиться низкого уровня безработицы.

Также чиновник отметил, что в стране сильно сократилось потребительское кредитование, которое было существенным фактором поддержки потребительского спроса.

Теперь этот фактор сошёл на нет, считает Белоусов. В будущем году российскому руководству предстоит решать эту проблему, важно, чтобы восстановление происходило как можно быстрее.