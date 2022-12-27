Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Совет директоров АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) назначил генеральным директором компании с 27 декабря 2022 года Кирилла Петрова. Он сменил Владимира Шмидта на посту главы генерального подрядчика по строительству новых объектов Петербургского метрополитена.

t. me/stroimmetro Кирилл Петров

Как сообщили в пресс-службе МССС, Кирилл Петров ранее занимал руководящие должности в АО «Газстройпром» и АО «Объединение «ИНГЕОКОМ», принимал участие в строительстве крупных инфраструктурных объектов, таких как участок Большой Кольцевой линии Московского метрополитена.

«В «Метрострое Северной Столицы» Кирилл Петров сосредоточится на ускорении темпов строительства новых станций метро и формировании задела по проектно-разрешительной документации», — пояснили в МССС.

АО «Метрострой Северной Столицы» — совместное предприятие правительства Санкт-Петербурга и Группы ВТБ. В настоящее время МССС строит четыре станции метро: «Горный институт», «Театральная», «Юго-Западная» и «Путиловская». Начаты подготовительные работы по продлению Невско-Василеостровской линии в сторону будущей станции «Богатырская». Также компания приступила к реконструкции станции метро «Чернышевская».

По итогам первого года работы в петербургской подземке МССС выполнила производственную программу по двум основным объектам на 85%.