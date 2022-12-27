Россия исполнит все обязательства по поставкам военной техники — Захарова
Захарова заверила, что Россия исполнит обязательства по поставкам военной техники
Москва, 27 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Россия исполнит все обязательства перед партнерами по поставкам военной продукции. Об этом 27 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам.
«С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед своими партнерами», — заявила Мария Захарова, говоря о готовности России продолжать поставки и обеспечивать техническое обслуживание и ремонт вооружения.
По словам представителя МИД РФ, американские эмиссары, действующие в том числе через посольства, оказывающие давление на руководство стран, которые пользуются российской военной техникой, преследуют своей целью прекращение эксплуатации техники и передачу её Киеву.
Мария Захарова также заявила о продвижении со стороны Запада инсинуаций о якобы неспособности Российской Федерации обеспечить качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запчастей военной продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО и Евросоюз отказались помогать разрядить обстановку в Косове.