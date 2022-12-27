Москва, 27 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Россия исполнит все обязательства перед партнерами по поставкам военной продукции. Об этом 27 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-90

«С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед своими партнерами», — заявила Мария Захарова, говоря о готовности России продолжать поставки и обеспечивать техническое обслуживание и ремонт вооружения.

По словам представителя МИД РФ, американские эмиссары, действующие в том числе через посольства, оказывающие давление на руководство стран, которые пользуются российской военной техникой, преследуют своей целью прекращение эксплуатации техники и передачу её Киеву.

Мария Захарова также заявила о продвижении со стороны Запада инсинуаций о якобы неспособности Российской Федерации обеспечить качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запчастей военной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО и Евросоюз отказались помогать разрядить обстановку в Косове.