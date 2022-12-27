Донецк, 27 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Киевские войска произвели обстрелы Донецка и Ясиноватой. Об этом 27 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 12:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено снарядов натовского калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:20 и 14:40 ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибра 152 мм и четыре снаряда калибра 155 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования киевского террористического режима обстреляли Горловку в ДНР.