Красногорск, 27 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Более 100 детей из Донецкой Народной Республики, оставшиеся без попечения родителей, а также сироты получили возможность жить в семьях. Их передали под опеку в замещающие семьи в Московской области. Об этом сообщила журналистам в ходе пресс-конференции РИАМО 27 декабря уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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По её словам, среди 103 детей, переданных в семьи, есть те, кто является инвалидами или относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, имеют различные заболевания. При этом, как подчеркнула Мишонова, к ней поступает много обращений от жителей Подмосковья, желающих взять в семью детей из Донбасса.

«К нам до сих пор обращается много людей, которые хотят взять ребенка из Донецка, но эти дети едут уже в семьи. Эвакуированные детские дома Донбасса не распределяются по учреждениям Подмосковья. Есть редкие случаи, когда дети направляются в семейные центры, но только чтобы дождаться там своих братьев или сестер, которые в силу СВО были раскиданы практически по всей стране», — сообщила Мишонова.

Всего в Подмосковье в настоящее время проживают около 10 тыс. детей из ДНР и ЛНР, среди них есть и те, кто прибыл сюда вместе со своей семьей.