Кременная, ЛНР, 27 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24» 27 декабря сообщил о серьезном наращивании ВСУ сил в сватовском направлении и под Кременной.

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ Смерч

«Мы отмечаем переброску и усиление вооруженных формирований Украины как под Кременной, так и на сватовском направлении», — подчеркнул Марочко.

Также военный эксперт отметил, что в основном численность группировок ВСУ на данных направлениях пополняют иностранные наемники, либо военнослужащие, проходившие военную подготовку за рубежом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военкоры «Русской Весны» сообщало о сожжении нескольких украинских танков тяжелыми огнеметным системами «Солнцепек» на линии соприкосновения Сватово-Кременная.