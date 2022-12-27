Астана, 27 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Жители Астаны 27 декабря вышли на согласованный митинг перед цирком «Столичный», требуя остановить строительство жилого комплекса Mangilik residence в Есильском районе, так как это увеличит нагрузку на инженерные сети и транспортную инфраструктуру. Об этом сообщает журнал «Власть».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По данным журналистов, участники акции отметили, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился прекратить строительство домов, а неделю назад это же пообещал сделать глава города.

«Имеет ли смысл генплан? Сначала обещали музыкальную школу, затем семиэтажную гостиницу, а теперь 16-этажный МЖК. Мы уже не знаем, к кому обращаться. Есть ли власть у нашей власти?» — заявил один из организаторов акции Абылгазы Дуйсенбаев.

Горожане отмечают, что в районе уже есть проблемы с работой канализации. Их беспокоит, что строительство нового комплекса при существующей инфраструктуре усугубит проблемы и спровоцирует транспортный коллапс.

Сообщается, что в акции также участвуют жители района Акбулак. Они выступают против строительства 22-этажного жилого дома на месте, где генпланом предусмотрен сквер. Чиновники обещали остановить строительство, но там уже забивают сваи.