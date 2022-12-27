Москва, 27 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Бизнес из-за антироссийских санкций считает вывод денег из Российской Федерации крайне опасным. Об этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам первого вице-премьера, лучше инвестировать внутри страны. Андрей Белоусов подчеркнул, что выводить деньги некуда и опасно, это самый рискованный вид инвестиций, который есть.

Первый вице-премьер также назвал создание благоприятного инвестиционного климата задачей номер один.

«На днях встречался с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), там лейтмотив был один — дайте нам надежные инструменты вложения денег в России. Такого не было даже, когда санкции начали вводить. Нам с Банком России есть над чем поработать», — заявил Андрей Белоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству Российской Федерации удалось сохранить управляемость экономикой в 2022 году.