Лос-Анджелес, США, 27 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Летевший из Лос-Анджелеса (США) во Франкфурт-на-Майне (ФРГ) самолет авиакомпании Lufthansa совершил незапланированную посадку в аэропорту Чикаго. Об этом 27 декабря сообщили в эфире телеканала ABC 7 Chicago.

TJDarmstadt Самолет авиакомпании Lufthansa

По информации источника, причиной экстренной посадки послужило «небольшое возгорание в салоне самолета, возникшее из-за перегрева ноутбука» одного из пассажиров.

Отмечается, что самолет совершил незапланированную посадку в международном аэропорту О’Хара «в качестве меры предосторожности». Никто из пассажиров на борту воздушного судна не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета South China Morning Post сообщала, что самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за попадания птицы в один из двигателей.