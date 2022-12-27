Москва, 27 декабря, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 декабря посетит Псковскую область, где побывает на заводе «Титан-Полимер». Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Президент совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод «Титан-Полимер», — говорится в сообщении.

На предприятии реализуют проект Минпромторга РФ по запуску в рамках импортозамещения производства полипропиленовой плёнки, используемой для производства скотча, этикеток и плёнки для пищевых продуктов.

Отмечается, что российский лидер также встретится с губернатором области Михаилом Ведерниковым.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин до конца года совершит ещё одну внутрироссийскую поездку.