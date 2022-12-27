Москва, 27 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки бойцы ВС РФ в Запорожской области уничтожили систему М777 производства США. В Луганской и Донецкой Народных Республиках в ходе проведения спецоперации нанесен удар по реактивным системам залпового огня «Ураган» и «Град», сообщила 27 декабря в ходе брифинга пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Минобороны России Уничтожение ВСУ

«Артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. В районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», — говорится в сообщении МО РФ.

Помимо этого, уничтожены две артиллерийских установки «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

«В районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Херсонской области уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20», — сообщили в Минобороны.