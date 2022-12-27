Киев, 27 декабря, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Власти Киева проработали вопрос поиска доступного критически важного оборудования в США, которое может быть направлено для ремонта электросетей на территории Украины. Об этом заявили 27 декабря в генеральном штабе ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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Уточняется, что эта работа велась в партнёрстве с национальными лабораториями, промышленностью, коммунальными службами и правительством страны.

«Мы будем продолжать идентифицировать оборудование, которое можно отправить из Соединённых Штатов, в дополнение к текущим усилиям по поиску и приобретению за границей оборудования, совместимого с украинской системой», ― говорится в сообщении генштаба в соцсетях.

Также отмечается, что партнёры киевского режима, включая США, «делают всё возможное, чтобы уменьшить нанесённый ущерб» инфраструктуре страны.

Ранее по теме: В украинской энергетике — серьёзный дефицит мощности

Как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы киевского режима, ситуация в энергетике Украины продолжает оставаться сложной. Отмечается, что в энергосистеме страны наблюдается существенный дефицит мощности. Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования на ряде ключевых объектов требует значительного времени.