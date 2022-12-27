Москва, 27 декабря, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Российским властям удалось удержать рынок труда в стране от роста уровня безработицы. Об этом 27 декабря заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж Эльдар Рязанов. 1977. СССР Рабочие места

«Нам удалось удержать рынок труда. Был подготовлен целый ряд инструментов, которые мы были готовы вместе с регионами запустить в тот момент, как только ситуация стала бы выходить из того диапазона, где мы считали, что она более-менее нормальная», — сказал он.

Кроме того, первый вице-премьер РФ уточнил, что правительство готовилось к уровню безработицы в 4,5–5%, однако этот показатель в итоге не достиг и 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что правительству Российской Федерации удалось сохранить управляемость экономикой в 2022 году.