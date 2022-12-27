Москва, 27 декабря, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Правительству Российской Федерации удалось сохранить управляемость экономикой в 2022 году. Об этом 27 декабря заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Первый вице-премьер назвал «самыми сложными периодами» начало марта и промежуток с конца апреля по июнь 2022 года.

«Вопрос был очень серьезный с управляемостью экономическими процессами», — заявил Андрей Белоусов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в интервью «России 24» первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что на сегодняшний день российской экономике выгоден более слабый рубль.