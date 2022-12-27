Тирасполь, 27 декабря, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Кишинёв и Тирасполь договорились о продлении контракта, по которому Молдавия передаёт Приднестровью весь получаемый из России природный газ, а ПМР продолжит экспортировать на правый берег Днепра электроэнергию. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба приднестровского министерства экономического развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Приднестровье будет получать поставляемый ПАО «Газпром» природный газ в размере 5,7 млн куб. м в сутки, как и в декабре. Молдавская ГРЭС берёт на себя обязательства по поставке электроэнергии для обеспечения нужд Молдовы», — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре Газпром сократил поставки газа в Молдавию и ПМР, т. к. Киев ограничил работу газопровода. С 1 ноября Молдавия изменила условия перераспределения газа с Тирасполем, отказалась от поставок электроэнергии из Приднестровья в пользу Румынии. Румынская электроэнергия оказалась в несколько раз дороже приднестровской. В декабре Кишинёв согласился поставлять весь российский газ в ПМР, чтобы получать оттуда электроэнергию.