Москва, 27 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В результате комплексного огневого поражения российскими войсками позиций ВСУ на южнодонецком направлении было уничтожено свыше 70 боевиков преступного режима Киева. Об этом 27 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На южнодонецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе успешного наступления на донецком направлении российскими войсками было уничтожено до 60 боевиков киевского террористического режима.