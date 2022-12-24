Хабаровский край, 9 мая, 2010, 03:21 — ИА Регнум. 8 мая в Хабаровске состоялся краевой торжественный вечер, посвященный празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов "Мы победили вместе". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе правительства Хабаровского края, участниками торжества стали ветераны Великой Отечественной войны, заслуженные люди региона, представители федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной и законодательной власти, политических партий и молодежных общественных объединений, общественности.

В праздновании 65-й годовщины Великой Победы приняли участие губернатор и члены правительства Хабаровского края, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, депутаты Краевой Законодательной думы и Государственной Думы РФ , члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, руководители федеральных органов власти, дальневосточного военного округа, правоохранительных органов, главы городов и районов края, представители политических партий и общественных организаций, молодежных объединений края.

В своем выступлении губернатор края Вячеслав Шпорт отметил особую важность и значимость этого праздника для каждого жителя России. Он поздравил ветеранов и всех жителей края со светлым днем Победы. За нее в годы Великой Отечественной войны сражались около 100 тысяч жителей Хабаровского края. 47 тысяч из них с войны не вернулись. Участники торжественного вечера почтили память ушедших из жизни героев минутой молчания.

Как подчеркнул в своем выступлении губернатор, сегодня важно думать о живых, о тех ветеранах, кто рядом с нами. Он отметил: "Мы считаем заботу об участниках войны и тружениках тыла безусловным приоритетом. Стараемся сделать все, чтобы каждый ветеран войны ощутил заботу и благодарность земляков за все, что он сделал для освобождения Отечества, для развития родного края. Основной задачей остается сохранение социальных льгот ветеранам, их медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение, улучшение жилищных условий".

Праздник "Мы победили вместе", посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился большим театрализованным представлением. Свое выступление ветеранам и жителям края посвятили лучшие творческие коллективы края.

9 мая губернатор края примет участие в возложении венка к Вечному огню мемориала Славы, параде войск Хабаровского гарнизона, в других торжественных мероприятиях, посвященных дню Победы.