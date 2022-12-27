Москва, 27 декабря, 2022, 15:06 — ИА Регнум. До утра среды, 28 декабря, в Москве ожидается сильный снег. Об этом 27 декабря сообщил столичный главк МЧС Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Снегопад

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта по городу Москве в период с 21:00 27 декабря до 10:00 28 декабря ожидается снег, местами сильный», — говорится в распространенном экстренном сообщении.

Отмечается, что на дорогах ожидается сильная гололедица, в связи с чем ведомство рекомендует автомобилистам снизить среднюю скорость движения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников МЧС с их профессиональным праздником.