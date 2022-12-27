Москва, 27 декабря, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Киевские боевики лишились запасного командного пункта. Он был уничтожен российскими военными в ходе спецоперации. Об этом 27 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

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«Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, за последние сутки ВС России поразили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённым силам Российской Федерации в ходе специальной военной операции удалось уничтожить до сотни военнослужащих киевского режима на краматорском направлении. В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорска ДНР уничтожено также четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.