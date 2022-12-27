Москва, 27 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении огнем артиллерии ВС России нанесено поражение подразделениям 11-й бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 27 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Василий Верещагин. Побежденные. Панихида (фрагмент). 1879

По его словам, удары были нанесены в районе населенного пункта Торское.

«За сутки потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны сообщили, что более трёх сотен самолётов, 2,7 тыс. беспилотников, семь тысяч единиц бронетехники ВСУ уничтожено за время спецоперации.

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