Москва, 27 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Военнослужащие сил ПВО Вооружённых сил России за последние сутки сбили три беспилотника ВСУ. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

По данным ведомства, БПЛА были сбиты возле сёл Ольгинка и Гусельское в ДНР, а также у села Переможное в Запорожской области.

«Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населённого пункта Костогрызово Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе города Дебальцево», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с начала спецоперации по денацификации Украины в Минобороны зафиксировали уничтожение 352 самолетов, 192 вертолетов и 2734 БПЛА.