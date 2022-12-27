Москва, 27 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Вооруженным силам Российской Федерации за последние сутки удалось уничтожить до 30 киевских боевиков в районе н. п. Песчаное Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 27 декабря.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

Отмечается, что в ходе специальной военной операции три десятка украинских военнослужащих были ликвидированы в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника на купянском направлении.

Также Конашенков добавил, что ВС РФ также удалось поразить две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что в регион поставили 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных современным оборудованием.