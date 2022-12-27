Вена, 27 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер в интервью изданию Die Welt 27 декабря заявила о намерении государства выделить более 16 миллиардов евро на развитие систем ПРО и ПВО.

(сс) Bundesministerium für Finanzen Клаудиа Таннер.

«Мы инвестируем €16,6 млрд и тем самым улучшим нашу оборону от ракет и беспилотников. Именно поэтому в настоящее время мы изучаем вопрос о том, в какой степени мы можем участвовать в создании противовоздушной обороны вместе с другими государствами <…>» — сказала Таннер.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Карловом университете в Праге (Чехия) заявил о намерении вместе с несколькими другими европейскими государствами создать единую систему противовоздушной обороны в Европе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штарк-Циммерман раскритиковала решение Олафа Шольца о поставках танков Киеву.