Москва, 27 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В ходе успешного наступления на донецком направлении российскими войсками было уничтожено до 60 боевиков киевского террористического режима. Об этом 27 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказал он.

Также официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого было уничтожено до 60 украинских нацистов, а также четыре боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сформированные из призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации экипажи танков ведут обрабатывание новой тактики ведения боя на полигоне в Новосибирской области.