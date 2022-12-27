Ереван, 27 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Сотрудники посольства России в Ереване посетили русские сёла молокан в Армении Фиолетово и Лермонтово, где встретились с детьми и передали им новогодние подарки. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Русского дома в Армении, представляющего Россотрудничество.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

«Помимо этого глава Русского дома Вадим Фефилов вручил сертификаты и призы победителям Этнографического диктанта-2022», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в написании диктанта участвовали дети, учителя и председатель Фиолетово Алексей Чичёв. Кроме того, сообщается, что в текущем году для 5 тыс. детей и взрослых в Армении организовали встречу с Дедом Морозом из Великого Устюга, который приезжал в республику при содействии Россотрудничества.

Стоит отметить, что российские дипломаты традиционно перед Новым годом посещают сельские школы, детские дома, больницы.