Новосибирск, 27 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Сформированные из призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации экипажи танков ведут отрабатывание новой тактики ведения боя на полигоне в Новосибирской области. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Танковые экипажи выполняют стрельбы с закрытых огневых позиций по навесной траектории, используя тактику артиллерийских орудий», — говорится в сообщении, и добавляется, что боевые машины ведут огонь по координатам на дистанции порядка пяти километров.

Также указывается, что для современной тактики ведения боя необходим навык стрельбы на дальние расстояния, который и отрабатывают мобилизованные танкисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии в ходе рейдов по территории Луганской Народной Республики выявили замаскированные схроны с оружием и боеприпасами.