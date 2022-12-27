Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Аномальные пробки возникли в Петербурге днем во вторник, 27 декабря. Согласно сервису «Яндекса», дорожная ситуация оценивается в 9 баллов из десяти возможных, что совершенно не характерно для этого времени суток в рабочий день.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильная пробка

Причиной затруднений на дорогах могли стать сразу два фактора: сложные погодные условия — снегопад с метелью, а также присутствие в Петербурге лидеров стран СНГ и их делегаций, второй день подряд участвующих в неформальном саммите СНГ.

Напомним, главы государств СНГ утром во вторник встретились на неформальном завтраке в залах Государственного Русского музея. До этого там же отдельно встретились президенты России и Белоруссии.

Тем временем на улице, как и обещали синоптики, усиливался снегопад, сопровождаемый порывистым ветром, видимость на дорогах ухудшилась. Дорожный трафик в настоящее время практически остановился почти на всех центральных улицах, проспектах и набережных. Сложная ситуация также сложилась в южной части КАД. В городе также зарегистрировано множество ДТП.