Москва, 27 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Россия готова к переговорам с Киевом, однако киевский режим выдвигает требования, которые являются неприемлемыми. Об этом 27 декабря заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).

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Парламентарий отметила, что убеждать надо Украину, а не Россию и тот, кому удастся это сделать, будет миротворцем.

«В итоге тот, кто убедит украинскую сторону принять наши условия, тот и будет миротворцем. Этот человек должен убедить Украину. Нас ни в чем убеждать не надо», ― подчеркнула в беседе с «Лентой. ру» депутат.

Журова напомнила, что «медальку о том, что он миротворец», уже пытался себе повесить президент Франции Эммануэль Макрон, «но что-то не получилось», а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я не думаю, что самая большая проблема в том, чтобы посадить [президента России Владимира] Путина и [главу киевского террористического режима Владимира] Зеленского за стол переговоров. Вопрос в том, чтобы убедить Зеленского в том, что он не должен говорить того, что говорит сейчас», — заявила Журова.

Ранее по теме: Дипломат Полянский: предложенный Киевом «саммит мира» без России невозможен

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба от лица правительства заявил о намерении провести «мирный саммит» в конце февраля 2023 года, предпочтительно в ООН с Генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем в качестве возможного посредника.

В офисе Гутерриша оценили соответствующую инициативу Киева и заявили, что генсек ООН готов быть посредником в ходе проведения переговоров по Украине. Вместе с тем отмечается, что такое участие генсека в диалоге возможно только в случае согласия всех сторон, включая Россию.

В свою очередь первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что предложенный Киевом «саммит мира» невозможен без участия в нём России.