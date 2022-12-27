Тбилиси, 27 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Жалобы осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на плохое здоровье являются частью PR-кампании, для ведения которой были заключены соглашения с иностранными фирмами. Об этом 27 декабря заявил журналистам мэр Тбилиси, генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

European People’s Party Михаил Саакашвили

«Всё это — постановка, начиная с его ввоза, как нерастаможенного товара, и продолжая спектаклями и концертами, которые мы видим по сей день. Это — целенаправленные, постановочные спектакли, в которых есть свои актёры и они управляются из разных стран», — сказал Каладзе.

По его мнению, кампания проводится для того, чтобы преступник избежал наказания, назначенного по закону. Глава столицы отметил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили имеет полномочия помиловать Саакашвили, но это будет тяжёлым решением, которое скажется на её карьере.

Стоит отметить, что в последние недели на Зурабишвили «давят», призывая помиловать Саакашвили. Адвокат бывшего президента отправлял ей документы, в которых говорится о тяжёлых заболеваниях политика, группа активистов несколько дней подряд проводит акции у дома Зурабишвили и президентской резиденции.