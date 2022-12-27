Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно воспринял идею о проведении одной из следующих встреч руководителей стран СНГ в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.

Федор Алексеев. Вид на Михайловский замок со стороны Фонтанки

«Если коллеги согласятся, захотят, там тоже интересно», — сказал Путин, отвечая на предложение директора Русского музея Владимира Гусева организовать одну из будущих встреч в Михайловском замке.

Напомним, что Михайловский замок, возведение которого было завершено в ноябре 1796 года, являлся императорской резиденцией лишь в течение 40 дней. В 1991 году Михайловский замок был включен в архитектурный комплекс Государственного Русского музея.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) во второй день саммита прибыли в Русский музей в Санкт-Петербурге.